Против члена УИК возбудили уголовное дело за голосование дважды

Прокурор Умани Черкасской области 21 января возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего члена участковой комиссии за голосование дважды на виборах Президента Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158-1 Уголовного кодекса Украины.

Из материалов проведенной проверки известно, что указанный гражданин, действуя умышленно и целенаправленно с целью незаконного увеличения количества голосов за одного из кандидатов в президенты, воспользовавшись тем, что является членом участковой избирательной комиссии и внесенный в два списка избирателей, а именно: общий – по месту жительства и уточненный – для членов участковой комиссии, 17 января проголосовал дважды, говорится в сообщении.