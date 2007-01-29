Король проституток Гамбурга повесился в подвале пивной (фото)

В Гамбурге, в знаменитом районе Сан-Паули, в подвале пивной «Ритце» повесился Штефан Хентшель – легендарная личность, босс преступного мира Гамбурга, некоронованный король проституток и сутенеров, «крестный отец» знаменитого квартала «красных фонарей» Реепербан. Говорят, что он не видел будущего для своего бизнеса… Сан-Паули всегда называли самым злачным районом Гамбурга, Германии и даже всей Европы.

С детства Штефан Хентшель занимался боксом. Однако спортивная карьера не сложилась - в 1973 году Хентшель проиграл свой единственный поединок на профессиональном ринге боксеру по кличке «Big Ali». Переквалификация из боксеров в сутенеры прошла успешно. В 80-е годы прошлого века примерно 30 проституток из Сан-Паули приносили Штефану Хентшелю около 40 тысяч немецких марок чистого дохода ежедневно.

Штефан Хентшель стал в Германии знаменитым человеком. На него совершались покушения. О нем снимались фильмы и писались книги. Да и у самого Хентшеля появились журналистские амбиции. Он стал соавтором серии репортажей одного из немецких телеканалов о проституции в Гамбурге. Однако в 90-е годы дела у Штефана Хентшеля стали идти все хуже и хуже. Власти Германии проводили политику легализации проституции, облагали ее налогами. И поле деятельности у сутенеров сужалось. Хентшелю даже пришлось заложить свою квартиру. Былые друзья-сутенеры отвернулись от него. Оставшись в полном одиночестве, Штефан Хентшель решил уйти из жизни. Он повесился на крюке для боксерских «груш» в подвале своей любимой пивной «Ритце», в квартале «красных фонарей» Реепербан, в гамбургском районе Сан-Паули .

Радио "Свобода"