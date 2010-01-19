Президент продлил госпрограмму "Золотая подкова Черкащины"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом «О дополнительных мерах по возрождению и развитию исторических и культурных центров Черкасской области» продлил срок действия государственной программы «Золотая подкова Черкащины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, для завершения комплекса научно-методических, архитектурно-реставрационных, культурно-просветительских и финансово-экономических мероприятий по сохранению, возрождению и развитию исторических и культурных центров Черкасской области, создания возможности для ознакомления отечественных и зарубежных туристов с уникальным историко-культурным памятниками региона, в частности, во время проведения финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу, В.ЮЩЕНКО поддержал предложение Черкасской облгосадминистрации о необходимости продления до 2012 года сроков выполнения государственной программы.

Этим указом Кабинету министров Украины поручено решить вопрос о продлении до 2012 года сроков выполнения программы, уточнить показатели, объемы и источники финансирования предусмотренных ею мероприятий, а также предусматривать соответствующие расходы во время доработки проекта Закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» и подготовки проектов законов о госбюджете на 2011 и 2012 годы.