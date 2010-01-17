В одном из районов Киева на участках в 20.00 пропал свет

В Шевченковском районе Киева, в районе метро “Берестейская” ровно в 20.00 исчез свет в ряде домов, в том числе и на избирательных участках.

Как сообщили УНИАН жители дома по улицы Артиллеристов, 7-9, свет исчез ровно в 20.00. По их словам, нет света также в домах по соседней улице Лагерной. Как минимум, без света остались два избирательных участка, на которых в 20.00 должен был начаться подсчет голосов.

Как сообщила УНИАН дежурная “Киевэнерго”, это – аварийное отключение, которое произошло в связи с перегрузкой “на цепи трансформаторных станций”. По словам дежурной, “Киевэнерго” ликвидирует аварию, однако света не будет 2-3 часа.

Она сказала также, что сообщения об отсутствии света поступают из улиц Шамрыла и Дегтяревской Шевченковского района, то есть под аварийное отключение попал “приличный участок”.