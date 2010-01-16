В 18 часов состоится заседание ЦИК

16 января в 18.00 состоится очередное заседание Центральной избирательной комиссии (площадь Леси Украинки, 1, 2-й этаж, пресс-центр ЦИК).

Как сообщили УНИАН в Секретариате ЦИК, на заседании предусматривается рассмотреть, в частности, вопрос о регистрации доверенных лиц кандидатов на пост Президента Украины в территориальных избирательных округах, об изменениях в составе ОИК, а также пакет других финансовых и организационных вопросов по подготовке и проведению выборов Президента Украины 17 января 2010 года и т.д.

Аккредитация представителей СМИ на мероприятие продлится до 17.00 16 января по телефонам: 256-81-72, 256-82-80.