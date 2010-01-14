США предупреждают о мошенниках, собирающих деньги "для Гаити"

Федеральное бюро расследований США просит интернет-пользователей быть внимательнее и не соглашаться на получаемые по электронной почте предложения жертвовать деньги пострадавшим от разрушительного землетрясения на Гаити.

"ФБР призывает всех, кто получал по интернету призывы жертвовать деньги в пользу пострадавших от землетрясения на Гаити, критически оценить эти предложения и проверить адресат-получатель помощи, перед тем, как соглашаться. При последних катастрофах и стихийных бедствиях некоторые лица с криминальными наклонностями начали рассылать гражданам письма с призывом пожертвовать деньги, которые будут якобы отправлены благотворительным организациям либо использованы на благие цели", - цитирует сообщение РИА Новости.

Как сообщалось, два землетрясения магнитудой 7,0 и 5,9 произошли у побережья Гаити во вторник. Еще более 30 толчков магнитудой от 4,5 до 5,7 произошли за последние сутки.

Разрушены многие здания, в том числе президентский дворец, здание штаб-квартиры миротворческой миссии ООН, крупные офисы, гостиницы и магазины. Под завалами могут быть погребены сотни и даже тысячи людей. Президент страны Рене Преваль предположил, что число жертв может составить от 30 до 50 тысяч. В стране парализованы телефонная связь и подача электроэнергии, пользуясь дезорганизацией в городах действуют мародеры.

Гаити – самая отсталая страна Западного полушария. Показатель безработицы – около 60 процентов экономически активного населения. 80 процентов гаитянцев находятся за чертой бедности.