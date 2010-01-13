В результате землетрясения на Гаити десятки погибших

Президентский дворец и целый ряд других зданий в столице Гаити городе Порт-о-Пренс разрушены в результате мощного землетрясения, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на местное телевидение.

В результате двух мощных подземных толчков есть десятки погибших, сообщает Reuters. В столице Гаити парализована телефонная связь. Очевидцы сообщают о множестве раненых и находящихся под завалами разрушенных зданий.

По данным Геологической службы США, два землетрясения в течение нескольких минут произошли во вторник в нескольких милях от побережья Гаити, их магнитуда составила 7,0 и 5,9 соответственно. Эпицентр подземных толчков находился в десяти километрах от Порт-о-Пренс на глубине около 30 километров, сообщает РИА "Новости".

По данным Associated Press, в результате первого землетрясения в городе Петьонвиль обрушилось здание больницы.

Как заявил посол Республики Гаити в США Рэймонд Джозеф (Raymond Joseph), землетрясения стали "катастрофой огромных масштабов".