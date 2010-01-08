Как исполнять колядки в стиле панк?

Во Львове 9 января во второй раз состоится фестиваль «Рок-коляда».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, гостями нынешнего фестиваля будут фолк-рок группа «Русичи» из города Белгород-Днестровский Одесской области и группа «КораЛЛи» из Ивано-Франковска.

Особенностью «Рок-коляды» будет исполнение этно-рок группами колядок и щедривок в современном виденье.

Единственным представителем Львова будет «Йорый Клоц» - этно-экспериментальная группа, которой присущи как сочетание инструментов (лира, коза, бандура, двойница (джоломига), дрымбы и электронные биты), так и стилистикой обработки народных мелодий - от драм-н-бейса до эмбиента, от панка до джаза.