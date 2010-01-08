Каневский заповедник получит почти 7 тыс. га "от Президента"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал указ о расширении территории Каневского природного заповедника.

Текст указа от 1 января размещен на официальном сайте главы государства.

С целью сохранения и воссоздания типичных и уникальных природных комплексов Среднего Приднепровья, имеющих важное научное, природоохранное и эстетическое значение, в соответствии со статьями 53, 54 Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины», Президент постановил расширить территорию Каневского природного заповедника. К территории Каневского природного заповедника согласовано в установленном порядке включение 6615,6 гектара земель государственной собственности, которые предоставляются (в том числе с изъятием у землепользователей) природному заповеднику в постоянное пользование согласно дополнению (Золотоношский и Каневский районы Черкасской области) с одновременным изъятием 7,7 гектара земель для дальнейшего предоставления их Шевченковскому национальному заповеднику.

Кабинет министров Украины должен обеспечить утверждение в трехмесячный срок в установленном порядке изменений к Положению о Каневском природном заповеднике в связи с изменением границ его территории; подготовку в течение 2010-2011 годов материалов и решение в соответствии с законодательством вопросов относительно изъятия и предоставления Каневскому природному заповеднику в постоянное пользование 6615,6 гектара земель и тому подобное.

Также глава государства поручил правительству предусматривать во время доработки проекта закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» и подготовки проектов законов о государственном бюджете на последующие годы средства, необходимые для функционирования Каневского природного заповедника с учетом изменения границ его территории.