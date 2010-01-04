"Посольство Божье" освободило легкоатлетический манеж в Киеве

В легкоатлетический манеж на Березняках в Киеве, где долгое время проводились богослужения Церкви "Посольство Божье", 9 января заедут спортсмены.

Об этом пишет газета «Сегодня», ссылаясь на решение Киевсовета о передаче здания манежа Федерации легкой атлетики Киева.

"Переговоры велись с "Посольством" долго. Теперь в манеже разместится Центр развития легкой атлетики", - сообщил газете глава Федерации легкой атлетики Киева, депутат Киевсовета Виктор ГРИНЮК.

По его словам, "Посольству" Киевсовет предоставил участок на Осокорках, где в большой палатке идут службы. Пастор Сандей АДЕЛАДЖА собирается строить здесь церковный комплекс с детскими площадками и отелем. Цена земли в этом месте - около 10 тыс. долларов за сотку, отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля 2009 года Киевсовет своим решением передал 28 га территории завода "Вулкан" ЗАО "НЭО ВИТА" для строительства и обслуживания жилищно-офисного торгового комплекса по ул. Регенераторной, 4, в Днепровском районе столицы. Земля передана в долгосрочную аренду - на 25 лет.

Ранее, 24 марта 2009 года, фракция Блока Виталия Кличко заявила, что будет выступать против передачи 28 га земли столичного завода «Вулкан» под застройку.

По данным Блока Кличко, именно по этому адресу, на территории завода «Вулкан» уже несколько лет неизвестно на каких основаниях работает благотворительная столовая «Стефания». Депутаты Блока Кличко выразили мнение, что данная территория может быть передана «Посольству Божьему». При этом в Блоке Кличко заявили, что до этого завод за последние три года был доведен почти до банкротства.