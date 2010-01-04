Сергей Жадан написал открытое письмо Добкину (текст)

Известный украинский писатель Сергей Жадан написал открытое письмо Харьковскому городскому председателю Михаилу Добкину. Поводом стала инициатива чиновника исключить литератора из списка 29 лиц, отмеченных творческими премиями горисполкома (премия им. Чичибабина).

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез...»

Открытое письмо Харьковскому городскому председателю Михаилу Добкину

Господин Добкин.

Последние недели меня не было в городе, поэтому, к сожалению, не имел возможности нормально отреагировать на ваше решение относительно вручения муниципальной премии имени Бориса Чичибабина. Ну вот вернулся домой, ознакомился с вашей позицией, и теперь не знаю что и думать. Вы пишете: «должны жизненным примером показывать», «как надо поступать и как не надо», и так далее. И все было бы ясно, но дело в том, что у меня уже есть почетная грамота с вашей подписью. Вы по-видимому не помните, но я вам напомню – мне ее дали в позапрошлом (2008-м) году во время книжного фестиваля «Мир книги». Вы еще лично должны были ее вручать, но почему-то не пришли (возможно дельфинарий строили, не знаю). Наградили вы меня тогда, цитирую, «за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм», но главное за «весомый личный вклад в развитие и пропаганду отечественной книги и повышения культурного уровня жителей г. Харькова». Одним словом, при случае – обязательно посмотрите, там еще в слове «эссеист» сделано две ошибки. И вот теперь я думаю – с чем же у вас проблемы: с памятью или все-таки с моральными принципами, которые позволяют вам, в зависимости от политической конъюнктуры, то говорить о пропаганде книги и плодотворном труде, а то бороться с поэтами и «ессеістами» с помощью железной метлы админресурса.

Я понимаю – у вас впереди выборы, вам нужно в надлежащий срок превратить это население в электорат, вам необходимо снова расколоть город на два враждебных лагеря, чтоб иметь беспрекословную поддержку одного из них. Но все равно – ужасно неудобно за эти ваши попытки внедрения в литературное пространство Харькова четкой партийной линии и генерального художественного метода, базированных на определенной политической ориентированности. Литература не призвана обслуживать те или иные партийные интересы, жаль, что вы этого не понимаете. Хуже всего даже не то, что вы позволяете себе делить поэтов и «оранжевых» и «бело-синих», на лояльных и нелояльных, на «своих» и «чужих». Хуже всего, что все эти политические спекуляции происходят вокруг премии имени Бориса Чичибабина – харьковчанина, который знал цену власти и ее культурным приоритетам.

Поэтому благодарю вас, что все-таки внесли ясность в этот вопрос и расставили всё на свои места. Потому что после вручения прошлой грамоты могло возникнуть подозрение, что лично вам действительно нравится моя «ессеістика». В следующий раз даже не предлагайте. И в целом, учитывая ваши методы формирования культурной среды в городе, советовал бы вам больше заниматься все таки дельфинами. С ними у вас получается значительно лучше, чем с поэтами.

Сергей Жадан

поэт, прозаик, эссеист.

Справка УНИАН. *** Сергей Жадан - поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Лауреат издательства “Смолоскип” и Международного литературного конкурса “Гранослов”. Премия Бу-Ба-Бу за лучший стих 1998 года. В 2001-2007 годах его книги признавались наилучшими книгами года. Лауреат премии имени Джозефа Конрада 2009 года.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2009 года во время заседания исполкома Харьковского горсовета по инициативе харьковского городского председателя Михаила Добкина известного писателя Сергея Жадана исключили из списка 29 человек, отмеченных творческими премиями горисполкома (премия им. Чичибабина).

По словам мэра, С.Жадан причастен к сжиганию книги Евгения Кушнарева во время Оранжевой революции. "Я предлагаю С.Жадана из этого списка исключить. Книги сжигали во время инквизиции, во время фашизма и, к сожалению, во время Оранжевой революции. Здесь нет ничего личного, я доверяю мнению экспертов, которые включили его в этот список, но считаю, что люди, которые имеют талант, должны жизненным примером показывать, как надо поступать и как не надо", - заявил тогда М.Добкин.

На это заявление мэра отреагировали ряд харьковских литераторов- лауреатов премии им. Чичибабина, которые направили Михаилу Добкину открытое письмо, в котором выразили свою обеспокоенность "сегодняшним отношением городских властей к этой премии". В частности авторы письма отмечали, что нынешнее решение властей отсылает к событиям двадцатишестилетней давности, когда по тем же идеологическим соображениям поэта Бориса Чичибабина исключали из Союза писателей", - подчеркнуто в письме.

"Мы не знаем, в силу каких эмоциональных факторов сжигал С..Жадан чужую книгу и сжигал ли вообще (мы считаем, что по большому счету литератору к лицу сжигать только собственные книги). Возможно, ваши источники более информированы. Но политический донос не может быть критерием оценки литературных заслуг писателя!”, - возмущались литераторы.

Харьковский мэр решил не отмалчиваться, а ответить писателям. Его письмобыло опубликовано на сайте Харьковского горсовета. Добкин в частности заявил, что в его “сознании не укладывается, как человек, являющийся литератором, мог позволить себе сжечь книгу другого автора, тем более ту, содержание которой никакого отношения к политике не имеет".

Мэр отметил, что в его предложении, поддержанном членами исполнительного комитета, «нет ни капли неуважения к С. Жадану как творческой личности, тем более к мнению тех, кто оценивал результаты и уровень его литературной деятельности. Оно – лишь напоминание всем нам о том, что, являясь гражданами свободной страны, мы при всех расхождениях в политических взглядах, не должны прибегать к средневековым методам уничтожения произведений неугодных авторов”.