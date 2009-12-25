Добкин отобрал премию у Сергея Жадана

Харьковского писателя Сергея Жадана исключили из списка 29 лиц, отмеченных творческими премиями горисполкома. Исключение произошло 24 декабря в ходе заседания исполкома горсовета по инициативе харьковского городского головы Михаила Добкина, сообщает Status Quo

По его словам, С.Жадан причастен к сжиганию книг Евгения Кушнарева во время "Оранжевой" революции. "Я предлагаю Сергея Жадана из этого списка исключить. Книги сжигали во время инквизиции, во время фашизма и, к сожалению, во время "Оранжевой" революции. Здесь нет ничего личного, я доверяю мнению экспертов, которые включили его в этот список, но считаю, что люди, которые имеют талант, должны жизненным примером показывать, как надо поступать и как не надо", - заявил М.Добкин.

*** Сергей Жадан - поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Лауреат издательства “Смолоскип” и Международного литературного конкурса “Гранослов”. Премия Бу-Ба-Бу за лучший стих 1998 года. В 2001-2007 годах его книги признавались лучшими книгами года. Лауреат премии имени Джозефа Конрада 2009 года.