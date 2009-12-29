Харьковские литераторы стали на защиту Жадана

Ряд харьковских литераторов - лауреатов премии им.Чичибабина направили харьковскому городскому голове Михаилу Добкину открытое письмо, в котором выразили свою озабоченность "сегодняшним отношением городских властей к этой премии". Об этом сообщили Status Quo авторы письма.

"Решение властей исключить поэта Сергея Жадана из списка лауреатов муниципальных премий2009 г. по идеологическим соображениям отсылает нас к событиям двадцатишестилетней давности, когда по тем же идеологическим соображениям поэта Бориса Чичибабина исключали из Союза писателей", - подчеркнуто в письме.

"Мы не знаем, в силу каких эмоциональных факторов сжигал С..Жадан чужую книгу и сжигал ли вообще (мы считаем, что по большому счету литератору к лицу сжигать только собственные книги). Возможно, ваши источники более информированы. Но политический донос не может быть критерием оценки литературных заслуг писателя! Мы, люди разных воззрений, порою — диаметрально противоположных; большинство из нас вообще скептически относится к политике и ко всякого рода коллективным письмам. Но в сегодняшнем вопросе у нас есть общий знаменатель: в литературе применим только литературный критерий, все остальное — от лукавого. В конце концов, с литератором негоже сводить счеты за его политические жесты: слава Богу, в политике есть множество куда более подходящих кандидатур, с которых стоило бы спросить за их политическую деятельность и указать на моральное несоответствие. К сожалению, в последнее время любая власть вспоминает о писателе лишь исходя из политической конъюнктуры. Нам кажется, что "вычеркивание из списка" — далеко не лучший повод для диалога власти с писателями", - отмечено в письме.

Письмо подписали Владимир Васильев (лауреат премии им. Б.Чичибабина 2007 г.), Нина Виноградова (2006 г.), Андрей Дмитриев (2004 г.), Виктория Добрынина (2001 г.), Ирина Евса (2000 г.), Игорь Лосиевский (2005 г.) Марлена Рахлина (2002 г.) Евгений Сухарев (2005 г.) и Виктор Юхт (2008 г.)

Как сообщалось, 24 декабря в ходе заседания исполкома Харьковкого горсовета по инициативе харьковского городского головы Михаила Добкина С.Жадана исключили из списка 29 лиц, отмеченных творческими премиями горисполкома.

По словам мэра, С.Жадан причастен к сжиганию книг Евгения Кушнарева во время Оранжевой революции. "Я предлагаю С.Жадана из этого списка исключить. Книги сжигали во время инквизиции, во время фашизма и, к сожалению, во время Оранжевой революции. Здесь нет ничего личного, я доверяю мнению экспертов, которые включили его в этот список, но считаю, что люди, которые имеют талант, должны жизненным примером показывать, как надо поступать и как не надо", - заявил М.Добкин.