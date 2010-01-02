Украинцы не слишком буянили во время празднования Нового года

В период с 31 декабря 2009 года по 1 января 2010 года, во время новогоднего празднования, на территории государства не было зафиксировано серьезных нарушений общественного порядка.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

По данным ДСО, в указанный период в стране состоялось 2,5 тыс. массовых мероприятий, в которых приняли участие около 3 миллионов граждан. Охрану общественного порядка и безопасность во время их проведения осуществляли почти 25 тысяч работников органов внутренних дел и 3 тысячи военнослужащих внутренних войск МВД Украины.

Наиболее многолюдными эти мероприятия были в Харьковской, Запорожской, Тернопольской областях и в городе Киеве.

Непосредственно в столице состоялось 12 массовых мероприятий, в которых приняли участие более с35,5 тыс. граждан. К охране общественного порядка в Киеве были привлечены 1 тыс. 100 работников правоохранительных органов.