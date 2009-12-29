Аэропорт Жуляны закрыт из-за непогоды

Аэропорт «Киев» (Жуляны) закрыт из-за непогоды. Об этом в комментарии УНИАН по телефону сообщил заместитель генерального директора аэропорта по авиационной безопасности Владимир ТРЕЙТЯК.

«Расчищаем (взлетно-посадочную полосу – УНИАН) от снега», - сказал он. По словам заместителя гендиректора аэропорта, расчистка ведется с раннего утра, планируется ее завершить до конца дня, если не возникнет непредвиденных обстоятельств.

Справка УНИАН. В международном аэропорту «Киев» (Жуляны) ведутся работы, предусмотренные генеральным планом подготовки к Евро-2012.

До проведения реконструкции аэродром был пригоден к эксплуатации воздушных судов типа Як-42 с ограничениями по массе и интенсивности полетов, а также Ан-24, Як-40. После реконструкции аэродрома аэропорт может принимать большие самолеты типа В-737 и более низкие по классу.

Первый регулярный пассажирский рейс совершил посадку в аэропорте "Киев" (Жуляны) 25 мая 1924 года.