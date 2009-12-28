Киевскую городскую на праздники остановят

Городская электричка по маршруту «Троещина - Киев-Петровка» не будет курсировать в период Новогодних праздников, то есть с 1 по 10 января 2010 г.

Как сообщает пресс-служба Юго-Западной железной дороги, такое решение вызвано распоряжением Кабинета Министров от 18 ноября текущего года, в соответствии с которым эти дни объявлены выходными. В то же время электричка будет курсировать по субботам, в которые киевляне будут отрабатывать перенесенные рабочие дни.