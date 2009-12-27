«Ариана» наконец отправилась в порт назначения

В воскресенье, 27 декабря, балкер “Ариана”, после заправки горючим и завершения соответствующих регламентных работ, в 13:00 по киевскому времени отправился на север в направлении предварительно определенного порта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Со слов капитана Г.ВОРОНОВА, с которым руководство МИД поддерживает постоянную связь, рабочие механизмы судна работают в штатном режиме, состояние здоровья и настроение членов экипажа судна нормальное.

Министерство иностранных дел держит на контроле вопрос графика движения судна и его сопровождения международными силами в порт назначения, отмечается в сообщении.

Пресс-служба сообщила, что руководитель МИД Петр ПОРОШЕНКО лично осуществляет координацию действий дипломатических представительств Украины в ряде стран мира с целью быстрейшего возвращения моряков на родину.

О ходе событий Департамент консульской службы МИД проинформировал семьи членов экипажа балкера “Ариана”.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря судно "Ариана" было освобождено после 8 месяцев пребывание в плену у пиратов Сомали. В заложниках у пиратов находились 24 моряка. За освобождение «Арианы» и украинских граждан судовладелец заплатил выкуп в размере 2,8 млн. дол..