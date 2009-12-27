В Мелитополе возобновляют занятия в школах
06:35, 27 декабря 2009Общество
1167
Учиться осталось 3 дня
В Мелитополе Запорожской области в связи со снижением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на 35,7% возобновляются занятия в школах, закрытых на карантин с 16 декабря.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мелитопольского горисполкома, мэр города Дмитрий СЫЧОВ подписал распоряжение "О начале занятий в учебных заведениях города", в соответствии с которым занятия в общеобразовательных школах возобновляются 28 декабря.
Школьники Мелитополя будут учиться на протяжении трех дней: 28, 29 и 30 декабря, после чего уйдут на традиционные зимние каникулы.
В Запорожье и Бердянске карантин в учебных заведениях продолжается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter