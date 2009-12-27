В Мелитополе возобновляют занятия в школах

В Мелитополе Запорожской области в связи со снижением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на 35,7% возобновляются занятия в школах, закрытых на карантин с 16 декабря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мелитопольского горисполкома, мэр города Дмитрий СЫЧОВ подписал распоряжение "О начале занятий в учебных заведениях города", в соответствии с которым занятия в общеобразовательных школах возобновляются 28 декабря.

Школьники Мелитополя будут учиться на протяжении трех дней: 28, 29 и 30 декабря, после чего уйдут на традиционные зимние каникулы.

В Запорожье и Бердянске карантин в учебных заведениях продолжается.