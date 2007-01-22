Врачи спасли младенца, которого нашли в пакете на мусорнике

В Кировограде врачи спасли жизнь новорожденному мальчику, которого случайный прохожий обнаружил 20 января в контейнере для мусора в целлофановом пакете.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВД в области, около 8-ми утра прохожий услышал плач и, обнаружив в мусорном баке младенца, вызвал скорую помощь и милицию.

По оценке медиков, ребенок появился на свет примерно за 6 часов до того, как его выбросили в мусорник, мальчику грозила смерть от переохлаждения.

Сейчас малыш находится в больнице, специалисты утверждают, что угрозы его жизни нет.

УМВД в области обратилось к жителям Кировограда с просьбой сообщить информацию, которая помогла бы установить обстоятельства происшествия и родителей новорожденного.