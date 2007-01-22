Скандал в Харькове: группа чиновников захватила сотрудника СБУ

Начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Андрей МУХАТАЕВ заявил о незаконном задержании сотрудника харьковского управления СБУ, которое осуществил секретарь Харьковского горсовета Геннадий КЕРНЕС.

Как сообщает веб-сайт Харьковской облгосадминистрации, согласно информации А.МУХАТАЕВА, вечером 20 января при исполнении служебных обязанностей, которые не связаны с гражданами Украины, секретарем горсовета Г.КЕРНЕСОМ был задержан и силой удерживался один из сотрудников Управления СБУ в Харьковской области. По словам А.МУХАТАЕВА, к этому сотруднику были применены противоправные действия, связанные с его обыском, личным досмотром и изъятием личных вещей.

Комментируя это происшествие, А.МУХАТАЕВ подчеркнул: «Действия сотрудника СБУ не касались Геннадия Адольфовича КЕРНЕСА».

Руководитель УСБУ выразил уверенность, что «после того как будут всесторонне изучены все материалы, прокуратура даст надлежащую оценку действиям Геннадия Адольфовича и должностных лиц, которые принимали участие в этой ситуации».

Как сообщил А.МУХАТАЕВ, кроме секретаря горсовета, в конфликте принимал участие представитель охраны, которая закреплена за Г.КЕРНЕСОМ, - сотрудник специального подразделения «Беркут» ГУ МВД Украины в Харьковской области и ряд других должностных лиц.

Их имена начальник Управления СБУ в Харьковской области не назвал, сообщает веб-сайт ОГА.