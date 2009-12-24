Огрызко ждет реакции Кремля на заявление о ликвидации Украины

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, экс-министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО считает, что президент Чечни Рамзан КАДЫРОВ должен нести уголовную ответственность за заявления о необходимости ликвидировать Украину.

“Заявления президента Чечни, как и все другие такого же характера, подпадают под действие Уголовного кодекса Украины”, - подчеркнул В.ОГРЫЗКО, сообщает официальный сайт кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО.

В.ОГРЫЗКО убежден, что после таких заявлений украинским правоохранительным органам нужно тщательным образом их изучить, и возбудить уголовное дело, доведя его до суда.

«Меня удивляет, что, к большому сожалению, и до сих пор нет ни одной официальной реакции со стороны представителей Российской Федерации», - подчеркнул В.ОГРЫЗКО.

Как сообщал УНИАН, в интервью западным журналистам президент Чечни Р.КАДЫРОВ заявил, что Россия должна иметь агрессивную стратегию и идти в наступление.

"Украина – это скрытая болезнь России", - заявил Р.КАДЫРОВ. “Грузия, Южная Осетия, Украина – все это будет продолжаться и продолжаться. Это какая-то тайная болезнь России. Почему мы должны постоянно страдать, если можем ликвидировать это раз и навсегда?”, - отметил он. “Мы большое государство, у нас все есть – армия, техника. Нам необходимо переходить в наступление”, - добавил президент Чечни.