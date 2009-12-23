Оксана Забужко представила новый роман

Известная украинская писательница Оксана ЗАБУЖКО презентовала свой новый роман “Музей покинутих секретів”.

Как отметила О.ЗАБУЖКО на пресс-конференции в агентстве УНИАН, новый роман - это семейная сага трех поколений, события которой охватывают период с 1940-х годов до весны 2004 года. “Эти 60 лет украинской истории нанизаны как на шпульку на историю одной семьи. Члены этой семьи далеко не всегда знают друг друга и каждый видит эту историю со своей позиции”, - сказала она.

“Роман о наших временах. Герои романа - наши современники, героиня - тележурналистка Дарина”, - сообщила О.ЗАБУЖКО.

Над романом писательница работала с 2002 года.

Также О.ЗАБУЖКО сообщила, что историческая часть романа посвящена УПА. “Эта часть романа, которая составляет менее трети текста, забрала у меня больше всего времени”, - призналась писательница.

По ее словам, для того чтобы “расставить должным образом все исторические декорации”, ей пришлось много работать в архивах, встречаться со многими участниками тех событий, в частности, ветеранами УПА.