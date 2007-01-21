ОАО ”Мотор Сич” впервые серьезно продвинулось на север России

ОАО "Мотор Сич" в 2006 году получило 9 млн. долларов чистой прибыли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире запорожской ТРК "Алекс" заявил президент акционерного общества - народный депутат Украины Вячеслав БОГУСЛАЕВ.

"2006 год ОАО "Мотор Сич" завершило с прибылью: мы имеем 9 миллионов долларов чистой прибыли", - заявил В. БОГУСЛАЕВ, отметив, что столь значительная прибыль была получена, несмотря на то, что "на протяжении года на внутренние инвестиции было потрачено порядка 25 миллионов долларов".

По словам президента ОАО "Мотор Сич", одним из факторов, повлиявших на рост успешности работы предприятия в 2006 году, стало расширение рынка сбыта "гражданской продукции" ОАО "Мотор Сич".

"Мы впервые серьезно продвинулись на север России по энергоустановкам и сегодня у нас уже около 18% объемов выпуска приходится на товары гражданского назначения сложной конфигурации и технологий", - заявил В. БОГУСЛАЕВ.

Справка УНИАН. Структурным подразделением ОАО "Мотор Сич" - Запорожским машиностроительным заводом (ЗМЗ ОАО "Мотор Сич") осуществляется разработка и создание энергоустановок, в частности мобильных электростанций.

В 2003 года предприятие выиграло тендер на поставку в Россию 4-х мобильных электростанций контейнерного типа "ЭГ - 6000" мощностью 6 МГВт каждая. Тендер проводила нефтяная компания "Юкос".

По словам представителей руководства завода, благодаря этому контракту продукцию запорожских машиностроителей узнали в России, что позволило предприятию успешно начать осваивать новый рынок сбыта.