Уровень воды в реках Крыма может подняться на 0,5-1,5 метра
09:53, 21 декабря 2009Общество
2753
В долине - дожди, в горах - снег
На реках Крыма сегодня ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра.
Как говорится в штормовом предупреждении пресс-службы крымского управления МЧС, на территории автономии возможны сильные дожди, в горах – сильный снег. Не исключено усиление скорости северо-западного ветра до 15-20 м/с (местами порывы – 25-30 м/с). Проезд по дорогам Крыма свободен.
Из-за обледенения проводов остаются без электричества шесть крымских сел. Бригады электриков проводят ремонтные работы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter