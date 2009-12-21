Уровень воды в реках Крыма может подняться на 0,5-1,5 метра

На реках Крыма сегодня ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра.

Как говорится в штормовом предупреждении пресс-службы крымского управления МЧС, на территории автономии возможны сильные дожди, в горах – сильный снег. Не исключено усиление скорости северо-западного ветра до 15-20 м/с (местами порывы – 25-30 м/с). Проезд по дорогам Крыма свободен.

Из-за обледенения проводов остаются без электричества шесть крымских сел. Бригады электриков проводят ремонтные работы.