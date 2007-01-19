В Тернопольской области без электричества остаются 45 населенных пунктов

16:48, 19 января 2007
Общество
575 0

Энергетики не исключают дальнейших отключений...

В Тернопольской области без электроснабжения остаются 45 населенных пунктов, обесточенных в результате ненастья в ночь на 19 января.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель главного инженера по распределительным сетям ОАО «Тернопольоблэнерго» Роман ДОРОШ, всего из-за сильных порывов ветра в области было обесточено 96 населенных пунктов. По его словам, больше всего от стихии пострадали Зборивский и Черткивский районы, где сейчас обесточено по 18 населенных пунктов.

Над ликвидацией последствий стихии сейчас работает 49 бригад энергетиков в составе 156 чел. и 55 единиц техники. Энергетики не исключают дальнейших отключений трансформаторных подстанций, поскольку, по прогнозу метеорологов, циклон, который обусловил сильные порывы ветра, пробудет над Украиной еще сутки.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter