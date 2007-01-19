В Тернопольской области без электричества остаются 45 населенных пунктов

В Тернопольской области без электроснабжения остаются 45 населенных пунктов, обесточенных в результате ненастья в ночь на 19 января.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель главного инженера по распределительным сетям ОАО «Тернопольоблэнерго» Роман ДОРОШ, всего из-за сильных порывов ветра в области было обесточено 96 населенных пунктов. По его словам, больше всего от стихии пострадали Зборивский и Черткивский районы, где сейчас обесточено по 18 населенных пунктов.

Над ликвидацией последствий стихии сейчас работает 49 бригад энергетиков в составе 156 чел. и 55 единиц техники. Энергетики не исключают дальнейших отключений трансформаторных подстанций, поскольку, по прогнозу метеорологов, циклон, который обусловил сильные порывы ветра, пробудет над Украиной еще сутки.