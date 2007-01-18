Крымский маньяк имел огнестрельное ранение в голову

Сегодня сотрудники крымской милиции задержали подозреваемого в совершении жестокого убийства 7-летней девочки, тело которой на днях было найдено в полиэтиленовом мешке в канале.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в АРК, задержанный оказался молодым мужчиной, «испытывающим маниакальную страсть к убийству".

Как сообщил первый заместитель начальника Главного управления - начальник криминальной милиции Крыма Василий ПЛАВЮК, задержан неработающий местный житель, 1980 года рождения. По информации милиции, ранее этот человек получил огнестрельное ранение в голову, и после "сложной операции на головном мозге" стал испытывать маниакальную страсть к убийству. "При себе сельский маньяк постоянно носил нож", - сообщает крымский Главк МВД.

Судмедэксперты констатировали, что смерть ребенка наступила от множественных колото-резаных ран в область спины и груди.

По информации ЦОС, воспроизведены обстоятельства совершенного преступления, изъяты вещественные доказательства, изобличающие преступника, в частности одежда со следами крови жертвы. Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, 17 января в сбросном канале села Вишневка Красноперекопского района Крыма в полиэтиленовом мешке было обнаружено тело 7-летней девочки. По словам матери, 16 января девочка пошла в школу, но домой так и не вернулась.

На теле ребенка было обнаружено 27 ножевых ранений.