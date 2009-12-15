Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО зажег ханукальную свечу в Одесской синагоге.

Как передает корреспондент УНИАН, раввин Одессы и Юга Украины Авраам ВОЛЬФ подчеркнул, что это право Президенту было предоставлено, чтобы поблагодарить за обеспечение в Украине свободы слова и вероисповеданий.

Выступая перед собравшимися В.ЮЩЕНКО отметил, что он счастливый человек, поскольку находится в таком месте.

По его словам, он несет персональную ответственность перед всеми национальными меньшинствами, в том числе и перед еврейской общиной в обеспечении их прав и свобод. «Я все сделаю, чтобы все нации, в том числе и еврейская, имели все, что они даже не могли иметь на своей земле, потому что это комплимент нашей Украине, нашим свободам, демократии», - отметил он.

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что история становления собственного государства еврейского народа является чем-то похожей на борьбу украинского народа за свою независимость. Он дал высокую оценку тому, что еврейская нация смогла осуществить свою мечту – иметь независимое государство.