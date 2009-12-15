Тимошенко: Господь не по силам крест не дает

Деньги для выплат медикам за сверхурочную работу во время эпидемии гриппа перечислены в каждую область, и “они уже лежат там на счетах три недели”.

Об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила в интервью Львовскому телевидению.

Она отметила, что сроки выплат «сверхурочных за грипп» теперь зависят от местной власти.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что виновные в задержке доплат медикам, в частности, и в органах центральной власти, «получили на орехи».

Премьер-министр также отметила, что видит в испытаниях, которые выпали на долю возглавляемого ею правительства, «Господний крест».

«Господь дает очень сильные вызовы миру в 2009 году: землетрясения, наводнения, болезни, Калифорнийский грипп… Иногда думаю: почему это выпало именно на мои плечи?», - задала риторический вопрос Ю.ТИМОШЕНКО. Отвечая на него, она заявила, что испытания, которые выпали ее правительству – это «крест, данный Господом».

«Господь не по силам крест не дает. Значит, должно было быть такое правительство, чтобы защитить Украину», – сказала премьер-министр.