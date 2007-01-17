Будет ли создано Министерство жилищно-коммунального хозяйства?

Вице-премьер-министр, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир РЫБАК ожидает, что Жилищный кодекс будет принят в апреле 2007 г., и одновременно будет создано Министерство ЖКХ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам во время совещания, посвященного определению проблем регионального развития, у первого вице-премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

«Ближайшие пять лет оно (министерство –УНИАН) должно быть. За последний год ликвидировали все управления на уровне исполнительной власти областей и городов. ...Вертикаль мы сделаем. Для того, чтобы она работала, нужно принять закон», - пояснил В. РЫБАК.

Говоря о Жилищном кодексе В.РЫБАК отметил, что его писали «больше специалисты, которые знают теорию подготовки законов». «А я хочу, чтобы практики его рассмотрели и дали свои предложения», - сказал вице-премьер-министр, отдавая проект документа для рассмотрения в регионах. Он также отметил, что «еще не успели раздать кодекс, а уже критикуют».

По словам вице-премьера, в Жилищный кодекс заложены обязанности потребителей, ЖЭКов, местной власти и расписана система реформирования жилищно-коммунального хозяйства.