Мать бросила новорожденного в яму уличного туалета

В Запорожской области сотрудники МЧС спасли новорожденного, которого мать бросила в яму уличного туалета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Запорожской области, сообщение о том, что в туалетной яме обнаружен ребенок, поступило сегодня в 7.39 от сельского головы с. Андреевка Бердянского района.

«Чтобы достать младенца, спасателям пришлось проводить боковой подкоп, так как пол и часть туалета оказались из бетона, при разбитии которого осколки могли упасть на малыша. Новорожденного мальчика удалось спасти», говорится в сообщении.

На данный момент ребенок находится в больнице.

"По информации медиков, он доношенный, с нормальным весом - 3,5 кг и видимых повреждений в результате случившегося не получил, только немного замерз, но, как говорят врачи, не до такой степени, чтобы это представляло угрозу его жизни", отметили спасатели.

По данным правоохранителей, личность матери ребенка уже установлена - это жительница Андреевки 1982 г.р., мать троих детей.

Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.