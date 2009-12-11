Тимошенко: если выбирать между пенсиями и НДС, выбираю пенсии

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о приоритетности социальных выплат.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила 10 декабря в эфире телеканала Украина в программе «Готов отвечать», отвечая на вопрос о существующих проблемах с возвратом налога на добавочную стоимость.

«Все, что касается НДС, мы возвращаем так, как приходит срок, и как проверяется НДС. Безусловно, сегодня есть задержка с возвратом НДС, потому что действительно кризис вынуждает бюджет действовать не так, как мне хотелось бы. Но когда передо мной стоит вопрос своевременной выплаты пенсий, заработной платы бюджетникам, а с другой стороны – вернуть НДС на месяц раньше, чем нужно, поверьте мне, сегодня надо выбирать пенсии и заработные платы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства прибавила, что бюджет в условиях кризиса не выполняется в полном объеме. «Это же не секрет, но мы, безусловно, выбираем поддержку людей сегодня. А то, что касается бизнеса – с бизнесом мы рассчитаемся, как только ситуация с кризисом стабилизируется», – пояснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что бюджет стабилизационного фонда наполняется за счет заимствований, которые осуществляются под плановый дефицит государственного бюджета, утвержденный соответствующим законом.

Премьер-министр напомнила, что реальный сектор экономики, в частности металлургическая отрасль, АПК, авиастроение, получили финансовую поддержку за счет средств стабилизационного фонда.

Глава правительства также отметила, что Украина обратилась к МВФ с просьбой предоставить кредитные ресурсы на выгодных условиях – низкая стоимость кредитов и их долгосрочность. «Международный валютный фонд во время кризиса кредитует много стран. А во-вторых, МВФ – это не структура какого-то государства, там принимает участие более 180 государств как основатели, и Украина там основатель, участник. Деньги, которые сегодня каждая страна берет у МВФ, берет их только по одной причине, – что это самые дешевые и самые долгосрочные деньги, какие только есть», – сказала она.