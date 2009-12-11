Словакия возобновляет пропуск через границу с Украиной

11 декабря возобновляют работу пункты пропуска на украинско-словацкой границе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Сергей БРОВКО.

В частности, 11 декабря с 9.00 по киевскому времени будет возобновлено движение в пункте пропуска «Мали Слеменци - Вельке Слеменце» на украинско-словацкой границе.

Также 11 декабря с 8.00 опять будет действовать нормальный режим в пункте пропуска «Малый Березный -Убля» на украинско-словацкой границе для пешеходного сообщения. (С 29 ноября этот ПП был открыт для индивидуального легкового автотранспорта и грузовых автомобилей общей массой до 3,5 т – УНИАН).

Как сообщалось, в связи с эпидемией гриппа в Украине словацкая сторона 3 и 8 ноября с.г. закрыла два пункта пропуска на украинско-словацкой границе: „Убля – Малый Березный” и „Вельке Слеменце – Мали Селменци”.