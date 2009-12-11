Ющенко поставил себя вне переговорного процесса с МВФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, не наложив вето на закон о повышении минимальных соцстандартов, фактически сделал решающий шаг для того, чтоб МВФ рассматривал возможность продолжения сотрудничества без согласования условий с главой государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ в самолета, по дороге из Бонна в Киев.

«В очередной раз мы увидели, что решение Президента о подписании закона о минимальных стандартах фактически исключило его из ряда участников этого процесса… Наша трактовка понимания в МВФ, что Президент сам стал за той гранью, где работают во время завершения пересмотра (программы сотрудничества – УНИАН)», – отметил Г.НЕМЫРЯ.

Он подчеркнул, что на сегодня Украине и МВФ для принятия решения о выделении четвертого транша кредита осталось согласовать некоторые вопросы по госбюджету-2010, в частности, относительно фискальной и монетарной политики, а также по расчетам Украины за природный газ.

«Мы сейчас заканчиваем согласование этих параметров, и в случае позитивного окончания мы надеемся, что еще до конца текущего года может быть принято решение о завершении пересмотра программы, что даст возможность предоставить четвертый транш», – сказал Г.НЕМЫРЯ.

Вместе с тем вице-премьер не исключил, что размер ожидаемого на сегодняшний день транша – 3,8 млрд. долл. – может быть уменьшен.

«Он может быть в полном объеме, а может быть и уменьшен. Это как раз сейчас – часть переговорного процесса», - отметил Г.НЕМЫРЯ.

Г.НЕМЫРЯ также сообщил, что сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в Бонне провела короткую встречу с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ, в ходе которой затрагивался и вопрос о предоставлении Украине очередного транша кредита МВФ.