Женщина приковала себя к батарее в Севастопольской администрации

Жительница Севастополя сегодня во второй половине дня пристегнула себя к батарее центрального отопления в коридоре городской государственной администрации, требуя немедленной установки ей бесплатного газового котла.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Севастопольской городской госадминистрации, все попытки конструктивного диалога женщиной отвергались.

«Поскольку гражданка Г. вела себя вызывающе провокационно, неадекватно, угрожала покончить жизнь самоубийством, на место происшествия выехали представители правоохранительных органов», - сообщили в пресс-службе, добавив, что в настоящее время жизнь женщины вне опасности, однако состояние её психического здоровья вызывает беспокойство.

В причинах происшедшего, а также в истинных намерениях гражданки Г. разбираются специалисты, сообщили в пресс-службе.

Как стало известно УНИАН из источника в правоохранительных органах, прибывшие на место представители МЧС, милиции и прокуратуры отсоединили женщину от батареи, после чего она была доставлена в Ленинский райотдел милиции. Собеседник агентства также сообщил, что женщина, помимо того, что приковалась к батарее, еще и облила себя горючей жидкостью, однако поджечь не успела.