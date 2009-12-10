В Музее УПА открыли "крыивку" и лагерную часовню

В Тернопольской области открыли реконструированную "крыивку" (замаскированную землянку) УПА, лагерную часовню и повстанческий колодец.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облсовета, торжества состоялись с участием председателя областного совета Алексея КАЙДЫ сегодня в с. Антоновцы Шумского района, где создан Музей УПА под открытым небом. Крыивку освятили десять священников. Строить ее начали в июне и должны были открыть в конце ноября, однако тогда торжества отменили в связи с эпидемией гриппа.

Крыивка полностью идентична тем, в которых находились воины ОУН-УПА. В ней воспроизведен быт повстанцев, выставлена экспозиция оружия, печатная машинка и многие подлинные вещи из быта воинов, найденные в близлежащих селах.

Музей создан в урочище, где действовал лагерь военной округи УПА «Волынь – Юг». Здесь периодически проходят молебны за души погибших воинов. Отныне при музее будет действовать лагерная часовня.

После торжественного открытия часовни и крыивки состоялся концерт, а военные угостили участников торжеств кашей, приготовленной в полевых условиях.