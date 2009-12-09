Пограничники Украины и Польши могут создать группу для анализа рисков

Украинские и польские пограничники рассматривают возможность создания группы для анализа рисков, которые могут возникнуть в пунктах пропуска во время проведения Евро-2012.

Соответствующий вопрос рассматривался во время встречи в пункте пропуска «Краковец» Львовской области регионального руководства пограничных служб Украины и Польши, сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

В состав делегаций входили заместитель главного пограничного уполномоченного Украины на участке украинско-польской государственной границы, пограничные уполномоченные на Мостиском, Львовском, и Чопском участках, пограничные уполномоченные Республики Польша по Бещадскомуй и Надбужанскому участках, а также Генеральные консулы Украины и Республики Польша. Стороны обсудили вопросы, касающиеся подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Во время встречи стороны оценили уровень подготовки к Евро-2012 и обсудили дальнейшую работу, которую нужно проводить в этом направлении. В частности, рассматривались вопросы возникновения очередей, возможности увеличения персонала контрольных служб в пунктах пропуска с польской стороны, улучшения пограничного контроля за счет использования процедур упрощенного оформления. Кроме того, с целью анализа возможных угроз, связанных с осуществлением пограничного оформления во время проведения Евро-2012, польская сторона предложила создать совместную группу анализа рисков.