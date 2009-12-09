Три жителя Крыма задержаны близ Львова с партией оружия
Подробнее сообщил начальнки ГУ МВД
Во Львовской области задержаны три жителя Крыма, которые перевозили партию оружия для продажи.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления МВД Украины во Львовской области генерал-лейтенант милиции Василий ПИСНЫЙ сегодня во время пресс-конференции.
По его словам, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и спецподразделения «Сокол» областной милиции задержали троих жителей Крыма, которые в автомобиле «BMW-528» перевозили партию оружия.
В.ПИСНЫЙ уточнил, что спецоперация по задержанию преступников была проведена в предместье Львова, на выезде из города Винники. У жителей Крыма было изъято два автомата Калашникова, два боевых пистолета (один системы Макарова) с глушителями, один пистолет для отстрела резиновыми пулями. Кроме того, у задержанных были изъяты «прейскуранты» с указанием цен на оружие, которое они перевозили для продажи.
«Также у задержанных были изъяты удостоверения помощников депутатов, и уже установлено, что они намеревались продать оружие именно во Львове. Экспертиза уже установила, что удостоверения помощников депутатов – подделка», - сообщил В.ПИСНЫЙ.
Ссылаясь на тайну следствия, руководитель милиции Львовской области отказался назвать указанные в изъятых бумагах расценки на оружие и удостоверения помощников каких именно депутатов были выявлены у преступников.
По данному факту возбуждено уголовное дело.