Завтра все школы Донецка закроют на карантин

С завтрашнего дня во всех школах города объявлен карантин, который продлится до улучшения эпидемиологической обстановки в городе, ориентировочно, - до 20 декабря. Об этом сегодня сообщил главный государственный санитарный врач Донецка Валерий КОВАЛЕВ, сообщает официальный сайт Донецкого городского председателя.

При этом детские дошкольные учреждения и высшие учебные заведения города будут работать в обычном режиме, отметил В.КОВАЛЕВ.

Основой для принятия данного решения послужило резкое увеличение количества обратившихся за медицинской помощью в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ школьников, в возрасте от 7 до 14 лет. «Если до 7 декабря таких обращений было более 500, то сегодня количество обратившихся – 3 тыс. 716 человек», - сообщил В.КОВАЛЕВ.

Также он добавил, что среди 157 госпитализированных 133 человека - школьники (85%).

Карантин вводится с целью разобщения детей для предотвращения распространения инфекции.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Кировском, Куйбышевском, Киевском районах Донецка. Случаев заболевания калифорнийским гриппом у школьников не выявлено, отмечается в заявлении.