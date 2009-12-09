Газовики угрожают всеукраинской забастовкой

Профсоюз работников газовых хозяйств Украины начинает акцию протеста из-за несогласия с политикой правительства, в частности – «с попытками незаконно отобрать имущество областных и горгазов в пользу посреднической структуры - «Нафтогазмережи» - дочернего предприятия Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». Об этом говорится в открытом обращении отраслевого профсоюза к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

«85-тысячный коллектив отрасли поставлен на грань, за которой – безработица и голодные семьи. Именно поэтому безответственное отношение Правительства к газовым сетям вынуждает объявить о возможности проведения Всеукраинской забастовки уже в ближайшее время», - говорится в обращении.

В частности, авторы обращения напоминают, что в сентябре этого года уже информировали об угрозах стабильному функционированию газовой отрасли, что, по их мнению, сложилась в результате принятия Кабмином постановления № 775 «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей». По мнению представителей отрасли, этот документ противоречит национальному законодательству и решениям СНБО, создает серьезные риски для безаварийного газоснабжения страны.

Вместе с тем в профсоюзе понимают необходимость повышения эффективности использования газораспределительных систем. Однако, по их мнению, такие действия должны быть спланированными, прогнозируемыми, последовательными и экономически обоснованными, в частности - с использованием опыта европейских стран.

«Что особенно важно – такие реформы должны усиливать социальную защиту работников, способствовать улучшению кадрового потенциала отрасли», - подчеркивается в обращении.

Ныне в профсоюзе газовых хозяйств уверены, что нынешняя «реформа» в исполнении Кабмина «может иметь противоположные, крайне негативные, для работников отрасли последствия».

«Утвержденные по создаваемым филиалам ДП «Нафтогазмережи» штатные расписания в регионах предусматривают трудоустройство только половины работников ОАО по газоснабжению и газификации. Таким образом, сорок тысяч сотрудников, занятых в настоящий момент в сфере обслуживания сетей, выбрасываются на улицу. В условиях финансово-экономического кризиса, стагнации украинской экономики нечего надеяться, что эти люди в ближайшее время смогут найти достойную работу. А и без того обескровленная отсутствием недофинансированием отрасль окажется на грани техногенной катастрофы», - предупреждают газовики.

В отраслевом профсоюзе считают, «то, что такая политика осуществляется в разгар отопительного сезона, лишь подчеркивает полную некомпетентность ее идеологов и исполнителей, которые уверены, что по газопроводам идет не взрывоопасное топливо, а деньги».

Аргументируя свою точку зрения, авторы обращения приводят пример: после создания филиала «Нафтогазмережи» в Винницкой области ее руководство зарегистрировало альтернативный номер аварийной службы – «1004», вместо традиционного «104». При этом газовики спрашивают: «Кому в таком случае должен звонить по телефону абонент, у которого произошла утечка газа? И кто будет определять, какая из двух аварийных служб в регионе имеет полномочия ехать к нему по вызову?»

По мнению профсоюза работников газовых хозяйств Украины ныне происходит разрушение подтвержденной многолетним опытом системы газоснабжения и «это не имеет ничего общего с государственными интересами».

В свою очередь, газовые профсоюзы предлагают начать реформу в газораспределительных компаниях со справедливой тарифной политики, которая бы обеспечила достойный уровень оплаты труда, модернизацию и обновление газораспределительных сетей.

«Многочисленные обращения профсоюзов к правительству и НКРЭ ни к чему не привели. В феврале - марте этого года на заседаниях правительства, посвященных проблемам газовой отрасли, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, на словах поддерживая аргументы нашего отраслевого профсоюза, давала множество поручений принять меры по пересмотру тарифов на транспортировку и поставку газа до экономически обоснованного уровня. Но на деле, высокопоставленные чиновники избрали и последовательно реализовывают иную «антикризисную» стратегию – за год сделать отрасль банкротом», - подчеркивается в обращении.

Вместе с тем газовики добавляют, что нынешние уверения правительства о повышении уровня заработной платы газовиков в «Нафтогазмережи», решение правления НАК «Нафтогаз Украины» о выделении 1,6 млрд. грн. на филиалы компании в регионах, по мнению отраслевых профсоюзов – «высшее проявление цинизма, поскольку «все неоднократные обращения даже относительно минимального повышения уровня оплаты труда в течение последних лет оставались без ответа».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением №775 от 10 июня т.г. (обнародовано 30 июля) решил передать газораспределительные сети 43 предприятий по газоснабжению и газификации, находящиеся в собственности государства, на баланс одного из дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины». При этом правительство поручило НАК определить дочернее предприятие, на баланс которого будут переданы газовые сети.

Этому предприятию также переданы газораспределительные сети, находящиеся на балансе других дочерних компаний НАК «Нафтогаз Украины»: ДК «Газ Украины», ДК «Укртрансгаз», ДК «Укргазвыдобування» и ОАО «Черноморнефтегаз».

Справка УНИАН. ДП «Нафтогазмережи» – дочернее предприятие Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», созданное в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей» от 10 июня 2009 года №775.