Решается вопрос о «лужковских» квартирах в Севастополе

Совместная комиссия Севастопольской городской государственной администрации и Департамента имущества Правительства Москвы сегодня приступила к рассмотрению вопроса о передаче на баланс города квартир, построенных на средства российской столицы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе по делам прессы и информации Севастопольской горгосадминистрации.

Комментируя это событие, первый заместитель председателя СГГА Владимир КАЗАРИН отметил: «Настойчивость городской госадминистрации в этом вопросе дала результат - Правительство Москвы согласилось, что не может считаться нормальной ситуация, когда офицеры, мичманы и служащие Черноморского флота РФ до сих пор не могут приватизировать квартиры, в которых давно уже живут их семьи».

Как сообщал УНИАН, строительство квартир в Севастополе на средства российской столицы для военнослужащих ЧФ РФ и членов их семей ведется более десяти лет, и за это время построены сотни квартир. Вместе с тем, «лужковские», как их называют, квартиры, являются служебными, а потому российские военнослужащие после увольнения со службы вынуждены из них выезжать. В последнее время данная проблема вызывает некоторое социальное напряжение среди моряков ЧФ РФ.

Справка УНИАН. Строительство квартир в Севастополе на средства российской столицы для военнослужащих ЧФ РФ и членов их семей ведется с 1994 года, и за это время построены 37 многоквартирных домов.

На средства Правительства Москвы в Севастополе также построены Черноморский филиал МГУ имени М.Ломоносова, школа №8 Министерства обороны РФ, детское дошкольное учреждение.