Стоимость загородного жилья под Киевом снизилась на 20-30%

Стоимость загородного жилья в Киеве и Киевской области за год (с 1 декабря 2008 г. по 1 декабря 2009 г.) снизилась на 20-30%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила глава комитета аналитики Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Ирина ГОЛОВНЕВА.

По ее словам, за год стоимость 1 кв. м загородного жилья в восточных регионах страны снизилась на 25-45%, в западных регионах – на 20-35%.

Эксперт отметила, что среди тенденций первой половины этого года – сокращение строительства коттеджей в коттеджных городках, рост количества предложений по недостроенным объектам, 70-процентное сокращение сделок на рынке загородной недвижимости, замораживание порядка 70% строящихся или запроектированных коттеджных городков.

Во второй половине 2009 года отмечается возобновление части запроектированных и строящихся коттеджных городков, появление предложений по продаже готовых объектов, а также некоторая стабилизация цен на коттеджи и возобновление интереса к покупке загородного жилья.

«Большинство объектов сейчас собственники готовы продавать практически по их себестоимости», - добавила она.

По данным эксперта, сегодня спросом пользуются загородные дома площадью 150-300 тыс. кв. м стоимостью до 200 тыс. долл. за домовладение.

И.ГОЛОВНЕВА также отметила, что сегодня востребованы земельные участки под индивидуальную застройку вокруг Киева площадью 10-15 соток и стоимостью 3-5 тыс. долл. за сотку. Также интересны для покупателей земельные участки «первой линии» с выходом к водоемам, стоимостью 15-20 тыс. долл. за сотку.

Она уточнила, что сегодня интерес присутствует к небольшим земельным участкам, а «многогектарные» участки с целью перепродажи не покупаются.