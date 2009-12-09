12 тыс. предприятий отдали деньги после беседы в налоговой

По итогам проведения налоговиками индивидуальной разъяснительной работы с руководителями предприятий–должников по выплате заработной платы 12,6 тыс. предприятий погасили задолженность на сумму 1 млрд. 455,3 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, размещенном на официальном сайте ведомства.

Сообщается также, что по результатам контрольно-проверочных работ, предприятия с начала текущего года погасили задолженность по зарплате в сумме 103,3 млн. грн.

Кроме того, налоговики инициировали расторжение контрактов с руководителями 120 предприятий государственной и коммунальной форм собственности, которые не придерживаются графиков погашения задолженности по зарплате.

В органы прокуратуры направленно материалы относительно 4,3 тыс. юрлиц, которые допустивших длительную задолженность по зарплате на сумму 907,5 млн. грн.

За счет бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость погашена задолженность по зарплате на сумму 68,3 млн. грн.

Во время проверок субъектов хозяйствования установлено 2048 случаев выплат зарплат за счет неучтенных средств. С начала года выявлено 122,1 тыс. граждан, трудовые отношения которых с работодателями не были оформлены согласно требованиям законодательства.