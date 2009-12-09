Кабмин урегулирует передачу подарков, полученных госслужащими

Кабинет министров Украины одобрил проект постановления «Об утверждении Порядка передачи подарков, полученных во время проведения официальных мероприятий».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины.

Проект разработан Главгосслужбой с целью установления единого порядка передачи уполномоченными лицами подарков, полученных во время проведения официальных мероприятий органа государственной власти, местного самоуправления, организации или другого юридического лица, где они работают (или которое представляют).

Необходимость принятия данного постановления предопределена тем, что частью третьей статьи 5 закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», который вступит в действие c января, предусмотрено, что лица, уполномоченные на выполнение функций государства или органов местного самоуправления, и лица, которые по закону «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или органов местного самоуправления, в случае получения подарка на официальном мероприятии передают его органу государственной власти, местного самоуправления, организации или другому юридическому лицу, которое они представляют.

Данным постановлением предлагается определить место передачи подарка органу государственной власти, местного самоуправления, организации или другому юридическому лицу, срок и необходимые для такой передачи документы, а также определение подарка.

В сообщении отмечается, что постановление правительства “является одним из важных шагов на пути к выполнению одной из основных миссий Главгосслужбы – предотвращению коррупции, профилактике и защите государственного служащего от искушения неправомерных действий, создание для него таких условий, когда он будет руководствоваться моральными и патриотическими принципами и будет понимать неотвратимость наказания за коррупционные деяния”.