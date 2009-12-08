Тимошенко отбыла в Бонн с рабочим визитом
22:27, 08 декабря 2009Общество
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(программа пребывания)
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко отбыла в Бонн (Германия).
Как передает корреспондент УНИАН, в ходе визита Ю.Тимошенко планирует принять участие в первой пленарной сессии избирательного конгресса Европейской народной партии (ЕНП). Также Ю.Тимошенко планирует провести двусторонние встречи с президентом Европейского парламента Ежи Бузеком и президентом ЕНП Вильфридом Мартенсом.
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