Тимошенко отбыла в Бонн с рабочим визитом

(программа пребывания)

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко отбыла в Бонн (Германия). Как передает корреспондент УНИАН, в ходе визита Ю.Тимошенко планирует принять участие в первой пленарной сессии избирательного конгресса Европейской народной партии (ЕНП). Также Ю.Тимошенко планирует провести двусторонние встречи с президентом Европейского парламента Ежи Бузеком и президентом ЕНП Вильфридом Мартенсом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter