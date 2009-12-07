При испытании газопровода пострадали двое рабочих

В Запорожье во время испытания нового газопровода пострадали два человека.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении Госгорпромнадзора, инцидент произошел на территории промбазы запорожского завода полупроводников во время испытания нового газопровода высокого давления.

"По предварительным данным, несчастный случай произошел при проведении испытаний только что построенного газопровода высокого давления диаметром 377 мм. В месте травления при попытке устранения выброса сжатого воздуха сорвало металлическую заглушку, которой и травмировано 2 рабочих 1972 г.р. и 1964 г.р.", - сообщили в теруправлении Госгорпромнадзора.

В результате инцидента пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, с которыми и были госпитализированы.

Запорожским теруправлением Госгорпромнадзора для выяснения причин и обстоятельств произошедшего создана спецкомиссия, членами которой проводится расследование по факту инцидента на газопроводе.