Госкомстат посчитал инфляцию за ноябрь

В Украине инфляция в ноябре 2009 г. по отношению к октябрю составила 1,1%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 11,3%, к ноябрю 2008 года – 13,6%, В январе–ноябре 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инфляция составила 16,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно сообщению Госкомстата, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в ноябре т.г. к ноябрю 2008 года выросли на 10,3% (в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2008 года - выросли на 12%), в частности на пищевые продукты - на 9,2% (к январю-ноябрю 2008 г. - на 11%), хлеб и хлебопродукты - на 7,5% (13%), в том числе на хлеб - на 9,7% (14,3%), макаронные изделия - на 7,7% (12,6%), кондитерские изделия из муки – 12,3% (16,7%), мясо и мясопродукты - на 6,7% (12,4%), рыбу и рыбопродукты - на 16,9% (26,1%), молоко, сыр и яйца - на 5,3% (8,8%) (в том числе на молоко - на 10,3%, сыр и творог - на 5,7%, на яйца – снизились на 5,4%), на масло и жиры – выросли на 7,9% (7,4%), в том числе на масло сливочное - выросли на 30%, масло подсолнечное – на 2,4% , на другие пищевые животные жиры – снизились на 0,3%.

Цены на фрукты в ноябре т.г. к ноябрю 2008 года выросли на 10,7% (в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2008 года выросли на 13,9%). На овощи цены снизились на 10,6% (в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2008 года – снизились на 19,2%), в том числе на картофель – снизились на 21,7% (снизились на 11%). На сахар - выросли на 75,6% (36,6%), кондитерские изделия сахаристые - на 21,3% (21,6%), безалкогольные напитки – 27,2% (30,1%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в ноябре 2009 года к ноябрю 2008 года подорожали на 39,9% (в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2008 года - на 35,8%), цены на одежду и обувь выросли на 8,7% (8%), в том числе на одежду - на 8,7%, обувь - на 8,8%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в ноябре т.г. к ноябрю 2008 года подорожали на 16,1% (в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2008 года - на 27,4%), в том числе квартплата выросла на 25,8% (33,8%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 10% (15,8%), канализацию - на 41,5% (47%), воду – 29,1% (36,4%), цены на электроэнергию в ноябре не изменились (не изменились), на природный газ выросли на 35,1% (48,4%), на горячую воду и отопление - выросли на 11,7% (39,9%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в ноябре т.г. к ноябрю 2008 года выросли на 19,6% (в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2008 года - на 22,9%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 11,7% (15,6%), домашний текстиль - на 17,5 (17,7%), бытовая техника - на 19,3% (21,7%).

Стоимость услуг здравоохранения в ноябре 2009 года к ноябрю 2008 года возросла на 30% (в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2008 года - на 32%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования - на 43,3% (42,5%), амбулаторные услуги подорожали на 16,3% (20,5%).

Цены в транспорте в ноябре т.г. к ноябрю 2008 года выросли на 20,9% (в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2008 года - на 20,8%), в том числе на покупку транспортных средств - выросли на 22,9% (22,1%), на топливо и масла – выросли на 45,7% (9,5%), транспортные услуги – выросли на 11% (27,3%) (пассажирский железнодорожный транспорт - на 19,5% (22,8%), пассажирский автодорожный транспорт - на 9,2% (29,3%).

Цены в сфере связи в ноябре 2009 г. выросли на 4,9% (в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2008 года - на 7,4%), почтовые услуги подорожали на 50% (на 77,8%), стоимость телефонных и телефаксовых услуг выросла на 4,3% (6,8%).

Цены в сфере отдыха и культуры в ноябре т.г. выросли на 17,3% (в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2008 года – на 20,5%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования возросла в ноябре т.г. на 11% (14,1%), стоимость отдыха и услуг культуры - на 19,6% (24,2%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 19,6% (21,2%).

Цены в сфере образования в ноябре 2009 года к ноябрю 2008 года выросли на 15,4% (в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2008 года - на 23,1%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 11,1% (18,2%), среднее образование - на 13,7% (21,7%), стоимость высшего образования увеличилась на 16,9% (24,1%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в ноябре т.г. к ноябрю 2008 года выросла на 10,8% (в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2008 года - на 17%).

Справка УНИАН. Инфляция в январе-ноябре 2008 года, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, составила 25,5%, в ноябре 2008 года к ноябрю 2007 года – 22,3%, в ноябре 2008 года к октябрю 2008 года – 1,5%, в январе-ноябре 2008 года (к декабрю 2007 года) – 19,8%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).