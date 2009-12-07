Несмотря на кризис малый бизнес выжил?

В этом году рост малых предприятий и частных предпринимателей приостановился, но негативной динамики пока не наблюдается. К такому выводу пришел еженедельник «Комментарии:», опираясь на информацию из регионов.

В среднем, количество новых субъектов предпринимательской деятельности в областях сократилось в 1,5-2 раза, а свою деятельность прекратили на 10–25% больше предпринимателей, чем в прошлом году. То есть, как допускает издание, количество малых предприятий останется на прежнем уровне - почти 2,6 млн.

Сейчас основной поток новых предпринимателей приходится на менеджеров среднего и ниже среднего звена, которые из-за кризиса потеряли работу, но имеют некоторые сбережения и так пережидают нелегкие времена.

Именно они первыми сориентировались в ситуации, и начали занимать раньше не характерные для украинского малого бизнеса ниши. «Комментарии:» называют три таких направления. Первое - «ремонтный» бизнес, поскольку во время кризиса потребители чаще ремонтируют вместо того, чтобы купить новое. Второе направление - это стоки и сэконд-хэнды. С начала кризиса популярность такой торговли серьезно возросла, и сейчас привычным явлением стали не только вещевые стоки, но и магазины уцененной бытовой техники или техники, бывшей в употреблении. Возросла популярность и комиссионных магазинов, которые, казалось бы, давно отошли в прошлое. Правда, теперь они больше ориентированы на узкие сегменты - бытовая техника, мобильные телефоны, вещи для детей. И третье направление - прокат. Об общедоступном прокате авто пока речь не идет, зато популярным становится снаряжение для активного отдыха (лыжи, лыжные костюмы, акваланги и т.д.), мелкая бытовая техника (как правило, берут «на пробу», стоит ли такое покупать) и дорогие, но нечасто используемые детские вещи (автокресла, походные манежи-кровати, рюкзаки).

В то же время, отмечает издание, лидеры роста малого бизнеса временно отходят на второй план. Если еще в 2007 году и в первой половине 2008 года такие сектора, как операции с недвижимостью, финансы и строительство, значительно наращивали свою долю в малом бизнесе, то сейчас замерли. Замирание вместо существенного спада (как это происходит в этих сферах в целом), очевидно, связано именно с тем, что фактически частные предприниматели не занимаются подобными операциями. Эти ниши надежно занимает большой бизнес, который путем дробления предприятия минимизировал налоги, и сейчас тем более не собирается выходить из тени.

Как пишут «Комментарии:», общие показатели малого бизнеса в 2009 году могут оказаться даже лучше, чем в докризисный 2007 год. Тогда малые предприятия вышли на рекордный негативный результат своей деятельности “минус” 2 млрд. грн. Причем, самые негативные показатели финансового сальдо показали малые предприятия в строительстве (1,2 млрд.), торговле автомобилями (1 млрд. грн.) и операциях с недвижимостью (1,2 млрд.).