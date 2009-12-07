Торговцы сгоревшего рынка получат льготы

Предприниматели сгоревшего торгово-выставочного комплекса "Славянский базар" в Днепропетровске получат льготы после его восстановления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского председателя Днепропетровска, такое решение приняли депутаты городского совета.

В частности, городской совет принял решение об освобождении ООО "Славянский базар" от уплаты взноса на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры Днепропетровска.

Раньше исполнительный комитет Днепропетровского горсовета уже согласовал проектирование и проведение восстановительных работ в ТВК «Славянский базар».

Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2009 года в Днепропетровске в результате пожара был полностью разрушен ТВК "Славянский базар" площадью 24 тысячи квадратных метров. В результате около 1 тыс. работников комплекса остались без работы.