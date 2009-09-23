В Днепропетровске во время пожара на рынке пострадали 9 людей (фото)

В Днепропетровске в результате пожара на вещевом рынке “Славянский” пострадали девять человек.

Об этом УНИАН сообщили в центре пропаганды Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Все пострадавшие с диагнозом ожоги и отравление угарным газом госпитализированы в областную клиническую больницу имени Мечникова, больницы №2 и №4.

По данным МЧС, пожар начался в 16 часов с киоска «Швидкої їжі», расположенного вплотную к вещевому рынку. Во время пожара были эвакуированы 63 человека.

Огнем повреждены торговые павильоны, товар, кровля, стены и перегородки на площади 19400 м2. Ущерб от пожара подсчитывается.

Пожар на вещевом рынке был ликвидирован 22 сентября в 20.20. В тушении были задействованы 48 единиц техники и свыше 400 спасателей.

Согласно информации Центра общественных связей УМВД в Днепропетровской области следственным отделом городского управления милиции Днепропетровска по факту пожара на рынке возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил противопожарной безопасности).

Фото УНИАН