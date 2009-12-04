Севастополь сегодня могли отключить от газа за долги

Севастополь сегодня за неуплаченный долг за газ в размере 12 млн. грн. мог остаться без газа.

Об этом сообщил председатель Севастопольской городской госадминистрации Сергей КУНИЦЫН.

Как добавил глава города, он позвонил председателю правления НАК «Нафтогаз Украины» Олегу ДУБИНЕ, «и попросил его просто по-человечески: мы сейчас хотим взять под залог деньги, вплоть до того, чтобы заложить здание администрации, или одно из зданий коммунальной собственности». Но, как добавил глава исполнительной власти города, «кредит мы получим не раньше 15 декабря, и я попросил его до этого срока город не отключать».

Хотя, как продолжил председатель горадминистрации, «основания у них (у НАК «Нафтогаз Украины» - УНИАН) есть: с начала отопительного сезона Севастополь за газ уже должен 12 млн. грн., даже с учетом того, что оплата за газ в городе производится по новым тарифам. Мы начали собирать деньги, спасибо людям за то, что они платят, это позволило нам заплатить зарплату коммунальщикам за август и сентябрь, а за октябрь и ноябрь мы им еще должны. Но мы ни копейки за газ, который взяли в этом отопительном сезоне, еще не заплатили».